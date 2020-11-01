السعودية اليوم / سمو الأمير مشعل بن ماجد يرعى تتويج الفائزين بجائزة جدة للإبداع



جدة 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 01 نوفمبر 2020 م واس

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة يوم غدٍ الاثنين، فعاليات حفل تتويج الفائزين والفائزات بجائزة جدة للإبداع في نسختها الثالثة بحضور عدد من أصحاب المعالي والمسؤولين.

وحظيت الجائزة التي تأتي ضمن ملتقى مكة الثقافي "كيف نكون قدوة" منذ انطلاقها عام ١٤٣٩هـ، بدعم سمو الأمير مشعل بن ماجد، حيث شُكّلت لجانها تحت إشراف محافظة جدة من الكفاءات الوطنية وذوي الخبرة العلمية والمعرفة، فيما راعت التجديد بالتماشي مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ في دعم الفكر والإبداع البشري.

واستقبل موقع الجائزة عبر موقعها الرسمي www.jeddahawards.org ما مجموعه ١٠٩٤ مبادرة بمجالاتها الستة بهذه النسخة من بينها ٧٧٤ مبادرة لإبداع الأفراد ، و ٦٨ مبادرة للإبداع في اللغة العربية "لغة القرآن ", و ١٠٦ مبادرات لإبداع رواد الأعمال ، و ٧٨ مبادرة للإبداع الحكومي ، و ١٣ مبادرة للإبداع الأمني ، و ٥٦ مبادرة للإبداع المجتمعي، وصولًا لـ ١٨ مبادرة تنتظر إعلان الفوز في الحفل الذي يقام وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وتهدف الجائزة إلى تحفيز المبدعين وتبني مبادراتهم ونشر ثقافة المبادرات بين أطياف المجتمع ، إلى جانب تحقيق التكامل التنموي بالمحافظة واستثمار المقومات الثقافية والطاقات الإبداعية، ورفع كفاءة منظومة العمل الثقافي والمعرفي والإسهام في الحراك الثقافي والتنموي في محافظة جدة، وذلك عبر إتاحة الفرصة للمبدعين للمشاركة في تنمية محافظتهم.

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06:11ت م

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