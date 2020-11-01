شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين تطبيق "تَنْقل" لحجز العربات إلكترونياً بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، تطبيق (تَنْقل)، والذي يؤفر للمعتمرين وقاصدي المسجد الحرام حجز العربات إلكترونياً .

حيث أطلقت وكالة الشؤون الفنية والخدمية ممثلة بإدارة التنقل بالمسجد الحرام تطبيق (تَنْقل)، والذي يتيح لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة من أداء مناسك العمرة بيسر واطمئنان، وذلك تماشياً مع عديد من الإجراءات الوقائية التي تعمل عليها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

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ويأتي ذلك في ظل حرص حكومتنا الرشيدة -رعاها الله-على الاهتمام كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة من ضيوف الرحمن.

ويعد تطبيق (تَنْقل) وسيلة سهله لضيوف الرحمن للقيام بحجز العربات الكهربائية للطواف والسعى داخل المسجد الحرام، كما يسهل التطبيق عملية شراء التذاكر إلكترونياً والحجز المسبق لتقليل التزاحم على نقاط بيع التذاكر وتسليم العربات مما يحقق التباعد الآمن بين المعتمرين، ويوفر أيضاً التطبيق للمستخدم إمكانية الدفع الائتمانية وكذلك الدفع عند الاستلام.

وستكون هذه الخدمة متاحة على مدار الساعة، وتتعامل مع الطلبات إلكترونيًا بما يكفل التجاوب السريع معها.