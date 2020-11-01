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شكرا لقرائتكم المسند يتوقع خريطة الأمطار على عدة مناطق خلال نوفمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
المسند يتوقع خريطة الأمطار على عدة مناطق خلال نوفمبر
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع د. عبدالله المسند أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم أن تبدأ الحالة المطرية الأولى 2020 في هذا الموسم ضعيفة على أجزاء محدودة من مناطق تبوك وشمالي الجوف والحدود الشمالية، إضافة إلى أمطار متوقعة على مرتفعات السروات في أجزاء من مناطق عسير الباحة وربما جازان .. هذا والله أعلم.
وأضاف المسند، عبر حسابه في “تويتر”: “وفق الاستقراء المناخي فإن شهر نوفمبر يعد الأكثر أمطاراً في الغربية، بينما في الوسطى يكون نوفمبر الثالث بعد أبريل ومارس. مع استمرار زيادة ساعات الليل بمعدل دقيقة و 15 ثانية يومياً.
ونشر المسند قائمة بدرجات الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم لـ28 محطة في السعودية، ودرجة الحرارة الكبرى ليوم أمس هذا والله أعلم.
كما نشر عبدالله المسند قائمة بأعلى درجة حرارة سُجلت خلال الـ24 ساعة الماضية على مستوى العالم.
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