- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، صباح اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا زلزال أزمير إلى 43 قتيلًا.
وقالت إدارة الكوارث والطوارئ، في بيان، إنه بالإضافة إلى مقتل 43 شخصًا، بينهم حالة غرق، أصيب 896 آخرون بجروح.
وبحسب "روسيا اليوم"، لا تزال طواقم الإنقاذ تواصل أعمال البحث والإنقاذ تحت أنقاض المباني، التي دمرها الزلزال.
وهز يوم الجمعة الماضي، زلزال بلغت قوته 6.6 درجات على مقياس "ريختر" ولاية أزمير غربي تركيا، تَسَبّب في تدمير نحو 20 مبنى.تركيا
01 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الأول 1442 10:00 AM
إصابة 896 آخرين بجروح وتدمير 200 مبنى وطواقم الإنقاذ تُواصل
أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، صباح اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا زلزال أزمير إلى 43 قتيلًا.
وقالت إدارة الكوارث والطوارئ، في بيان، إنه بالإضافة إلى مقتل 43 شخصًا، بينهم حالة غرق، أصيب 896 آخرون بجروح.
وبحسب "روسيا اليوم"، لا تزال طواقم الإنقاذ تواصل أعمال البحث والإنقاذ تحت أنقاض المباني، التي دمرها الزلزال.
وهز يوم الجمعة الماضي، زلزال بلغت قوته 6.6 درجات على مقياس "ريختر" ولاية أزمير غربي تركيا، تَسَبّب في تدمير نحو 20 مبنى.
، بينهم غريق.. ارتفاع عدد ضحايا زلزال تركيا إلى 43 والبحث يستمر ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر بينهم غريق.. ارتفاع عدد ضحايا زلزال تركيا إلى 43 والبحث يستمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.