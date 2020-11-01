، بينهم غريق.. ارتفاع عدد ضحايا زلزال تركيا إلى 43 والبحث يستمر ،

محمد بن مسعود - الدمام - إصابة 896 آخرين بجروح وتدمير 200 مبنى وطواقم الإنقاذ تُواصل

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، صباح اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا زلزال أزمير إلى 43 قتيلًا.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ، في بيان، إنه بالإضافة إلى مقتل 43 شخصًا، بينهم حالة غرق، أصيب 896 آخرون بجروح.

وبحسب "روسيا اليوم"، لا تزال طواقم الإنقاذ تواصل أعمال البحث والإنقاذ تحت أنقاض المباني، التي دمرها الزلزال.

وهز يوم الجمعة الماضي، زلزال بلغت قوته 6.6 درجات على مقياس "ريختر" ولاية أزمير غربي تركيا، تَسَبّب في تدمير نحو 20 مبنى.تركيا