محمد بن مسعود - الدمام - "الأرصاد": مصحوبة بنشاط للرياح السطحية يؤدي إلى تدنٍ للرؤية أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن نشاطاً للرياح السطحية وأمطاراً رعدية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظتَي العلا والعيص. وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهراً حتى الساعة التاسعة مساءً.حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة 01 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الأول 1442 09:17 AM "الأرصاد": مصحوبة بنشاط للرياح السطحية يؤدي إلى تدنٍ للرؤية Advertisements المدينة المنوّرة.. أمطار رعدية وأتربة مثارة تستمر حتى 9 مساءً المدينة المنوّرة.. أمطار رعدية وأتربة مثارة تستمر حتى 9 مساءً أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن نشاطاً للرياح السطحية وأمطاراً رعدية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظتَي العلا والعيص. وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهراً حتى الساعة التاسعة مساءً. الكلمات المفتاحية ، المدينة المنوّرة.. أمطار رعدية وأتربة مثارة تستمر حتى 9 مساءً ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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