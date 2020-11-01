استقرار أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد

الأحد 1 نوفمبر 2020

استقرت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد، عند إغلاق أمس، وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 226.54 ريال (60.41 دولار).



وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا في المملكة، نحو 198.22ريال (52.86 دولار).

وحقق سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 169.91ريال (45.31 دولار)، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 132.15 ريال (35.24 دولار).

كما سجل سعر الأوقية (الأونصة) نحو 7046.25 ريال (1879 دولارا)، أما سعر الجنيه الذهب في السعودية (8 جرامات من عيار 21) فسجل نحو 1585.80ريال (422.88 دولار).

وارتفعت أسعار الذهب عالميا، نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، مستفيدة من تراجع الدولار، مما دفع تدفقات الملاذ الآمن صوب الذهب مجددا بعد زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1869.16 دولار للأوقية (الأونصة).

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1869 دولارا.

وشهد الذهب تراجعات حادة في الجلستين الماضيتين إذ خسر مكانته أمام الدولار كملاذ آمن مفضل في مواجهة مخاطر تفاقم الجائحة والانتخابات الرئاسية الأمريكية التي تُجرى يوم الثلاثاء المقبل.

وأوقف مؤشر الدولار ارتفاعه واستقر مقابل سلة من العملات، ما يخفض تكلفة المعدن النفيس لحائزي العملات الأخرى.