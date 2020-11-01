ارتفاع أرباح أسمنت القصيم إلى 306 ملايين ريال

2020-11-01

متابعات الخليج 365 - القصيم

أعلنت شركة أسمنت القصيم، تسجيل صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 306 ملايين ريال مع انتهاء أول تسعة أشهر في 2020 ، مقابل تسجيلها أرباح بلغت 216 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بارتفاع 41 % .

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى الارتفاع في المبيعات كنتيجة لارتفاع كمية المبيعات والتحسن في متوسط سعر البيع، وارتفاع صافي الإيرادات.

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