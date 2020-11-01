الخدمات الأرضية تخسر 336 مليون ريال خلال 9 أشهر

2020-11-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، تسجيل صافي خسارة بعد الزكاة والضريبة بلغ 336 مليون ريال مع انتهاء أول تسعة أشهر في 2020، مقابل تسجيلها أرباح بلغت 348 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق.

ويعود سبب تسجيل صافي خسارة خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى تعليق غالبية الرحلات بداية من منتصف شهر مارس نتيجة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة عند تفشي فيروس كورونا باستثناء رحلات الإخلاء وبعض الرحلات الدولية وحتى عودة الرحلات الجوية المحلية مع وصول حجم العمليات إلى 43٪ نهاية شهر سبتمبر من حجم العمليات قبل انتشار الجائحة مما أدى إلى تأثير مباشر على عمليات الشركة أدى إلى انخفاض الإيرادات مقابل نفس الفترة من العام السابق بنسبة 54٪ بمبلغ 1،045 مليون ريال وأثر على ارتفاع مخصصات الذمم المدينة بمبلغ 37.7 مليون ريال في الفترة الحالية.

وأثرت جائحة فيروس كورونا “COVID-19” بشكل غير مباشر على الاستثمار في حقوق الملكية مما ساهم في زيادة الخسائر بمبلغ 30.5 مليون ريال خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة السابقة.





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