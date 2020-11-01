شكرا لقرائتكم المصلون يؤدون صلاة الفجر بالمسجد الحرام مع بدء المرحلة الثالثة للعمرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-11-01 المصلون يؤدون صلاة الفجر بالمسجد الحرام مع بدء المرحلة الثالثة للعمرة وسط أجواء مفعمة بالروحانية والإيمان ومنظومة خدمات متكاملة متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة أدى المصلون صلاة الفجر اليوم بالمسجد الحرام، وفق ما تم تحديده من الجهات المختصة بتحديد عدد (60) ألف شخص يومياً، يسمح لهم بالصلاة في المسجد الحرام، ويتم استقبالهم وفق الإجراءات المحددة، وعن طريق التصاريح المعتمدة من خلال تطبيق (اعتمرنا). ووصل المصلون إلى المسجد الحرام وسط أجواء مفعمة بالروحانية والإيمان ومنظومة خدمات متكاملة مراعية لكافة متطلبات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي وفرتها القيادة الرشيدة -حفظها الله- بهدف توفير أفضل سبل الوقاية والسلامة لقاصدي الحرمين الشريفين. وعززت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع الجهات الصحية والأمنية العاملة بالمسجد الحرام خدماتها وتنظيم عمليات دخول وخروج المصلين من خلال نقاط التجمع والتزامهم بمتطلبات الإجراءات الاحترازية كالخضوع لكشف درجات الحرارة عن طريق الكاميرات الحرارية وتعقيم الأيدي بشكل مستمر وارتداء الكمامات الطبية والتزامهم بالملصقات الإرشادية التي توضح مسافات التباعد الاجتماعي والمسارات المحددة، وجميع ما استُحدث من وسائل مكافحة العدوى داخل منظومة خدمات الحرم المكي الشريف.

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