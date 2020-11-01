هطول أمطار غزيرة على أحد رفيدة

2020-11-01

متابعات الخليج 365- فهدالقحطاني- أحدرفيدة

هطلت أمطار ما بين غزيرة ومتوسطة مساء البارحة على منتزه الحبلة بالواديين والعقيرة جنوب وغرب محافظة أحد رفيدة سالت على أثرها بعض الأودية والشعاب ولا زالت حالة الأجواء تشهد تقلبات جوية توحي بهطول أمطار حسب ما جاء في موقع الهيئة العامة للأرصاد وحمية البيئة عن حالة الطقس المتوقعة على المملكة ليوم الأحد 15-03-1442 هـ بمشيئة الله تعالى.

وتوقعت الأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية والمدينة المنورة.

كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية خاصة الجنوبية منها.



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