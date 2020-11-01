النمسا تحظر التجول وتغلق المطاعم لمواجهة تصاعد إصابات كورونا

2020-11-01

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت النمسا فرض حظر التجول ليلا وإغلاق المطاعم ما عدا خدمات التوصيل للمنازل، مع وصول الإصابات بفيروس كورونا إلى مستوى تقول الحكومة إنه غير قابل للاستمرار بالنسبة لنظامها الصحي.

وقال المستشار النمساوي زيباستيان كورتس في مؤتمر صحفي إن القيود التي تشمل حظر التجول من الساعة الثامنة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي ستطبق اعتبارا من يوم الثلاثاء.

وأضاف المستشار النمساوي زيباستيان كورتس أن المتاجر ستظل مفتوحة خلال فترة حظر التجول.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت مراراً من احتمال ظهور موجة ثانية، كما أوضحت أن كورونا قد يبقى معنا إلى الأبد ويتحول إلى فيروس موسمي.

وفي وقت سابق أوضحت المنظمة الأممية أن الدول التي تشهد تراجعاً في الإصابات لا تزال تواجه خطر “ذروة ثانية فورية” إذا أوقفت إجراءات وقف تفشي المرض بشكل أسرع مما يلزم.

وقال رئيس حالات الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، في حينه إن العالم لا يزال في منتصف الموجة الأولى من التفشي، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي تنخفض فيه الإصابات في دول كثيرة فإن الأعداد تتحرك باتجاه الصعود في أميركا الوسطى والجنوبية وجنوب آسيا وإفريقيا.



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