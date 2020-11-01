فلكية جدة: الاستعداد لاقتراب مذنب أطلس من كوكب الأرض

2020-11-01

متابعات الخليج 365 - جدة

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة إن أنظار الراصدين في الوطن العربي والعالم تتجه نحو المذنب المكتشف حديثاً أطلس (C / 2020 M3) خلال الأسبوعين المقبلين استعدادا لاقترابه من كوكبنا بتاريخ 14 نوفمبر 2020 حيث سيكون على مسافة 54 مليون كيلومتر وهي فرصة كافية لرؤيته بالعين المجردة حسب التوقعات المبدئية.

وأضافت جمعية فلكية جدة، في بيان لها، أنه منذ الآن ومع بداية نوفمبر يمكن رصد المذنب أطلس بسهولة عبر منظار بفتحة عدسة 60 أو 70 مليمتراً أو تلسكوب صغير، حيث يقع أمام كوكبة الأرنب ( المطلع المستقيم 05H 17M 03S) – (الميل الزاوي -11° 59’ 13”) بالقرب من نجم ( رجل الجوزاء) ويبلغ لمعانه الظاهري بين (7) أو (8) ما يعني بأنه خافت للعين المجردة في الوقت الحالي.

وأوضحت أن المذنب سوف يكون منخفضاً فوق الأفق الشرقي الجنوب الشرقي ما بعد الساعة العاشرة والنصف مساء ويرصد عالياً باتجاه الأفق الجنوبي عند الساعة الثالثة فجراً ويبقى إلى ظهور ضوء الصباح.

وتظهر أحدث الصور للمذنب أن غلافه الجوي ( الذؤابة) ضخم بعرض القمر تقريباً، لذلك سيحتاج المصور إلى مجال واسع لتصوير المذنب بأكمله، أما لونه الأخضر فهو بسبب غاز الكربون ثنائي الذرة (C2) الذي يتوهج باللون الأخضر في الفضاء القريب.

جدير بالذكر أن المذنب أطلس عند اقترابه من الأرض سيكون أمام كوكبة الجبار (الجوزاء) ، ونأمل أن يكسر كافة التوقعات ويصبح ساطعا ومشاهدا بسهولة للعين المجردة.



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