محمد بن مسعود - الدمام - خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 99.750 إصابة مؤكدة و1.009 حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة. ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 9.024.298 إصابة حتى تاريخ اليوم؛ فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 229.109 حالات وفاة.فيروس كورونا الجديد أمريكا 01 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الأول 1442 08:24 AM خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية الولايات المتحدة تسجل 99.750 إصابة مؤكدة و1.009 حالات وفاة بكورونا الولايات المتحدة تسجل 99.750 إصابة مؤكدة و1.009 حالات وفاة بكورونا سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 99.750 إصابة مؤكدة و1.009 حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة. ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 9.024.298 إصابة حتى تاريخ اليوم؛ فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 229.109 حالات وفاة. الكلمات المفتاحية ، الولايات المتحدة تسجل 99.750 إصابة مؤكدة و1.009 حالات وفاة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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