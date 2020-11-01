- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - أكّدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن بيع السيارة المستعملة من فرد غير مسجّل ولا يمارس نشاطاً اقتصادياً لفرد آخر، لا يخضع لضريبة القيمة المضافة.
وأشارت الهيئة إلى أن شراء وبيع السيارات المستعملة التي تخضع لضريبة القيمة المضافة، هي السيارات التي يتم بيعها من قِبل معرض أو شخص مسجّل في نظام ضريبة القيمة المضافة.الهيئة العامة للزكاة والدخل
01 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الأول 1442 08:27 AM"الزكاة والدخل": هذه السيارات لا تخضع لضريبة القيمة المضافة
أكّدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن بيع السيارة المستعملة من فرد غير مسجّل ولا يمارس نشاطاً اقتصادياً لفرد آخر، لا يخضع لضريبة القيمة المضافة.
وأشارت الهيئة إلى أن شراء وبيع السيارات المستعملة التي تخضع لضريبة القيمة المضافة، هي السيارات التي يتم بيعها من قِبل معرض أو شخص مسجّل في نظام ضريبة القيمة المضافة.
، "الزكاة والدخل": هذه السيارات لا تخضع لضريبة القيمة المضافة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الزكاة والدخل": هذه السيارات لا تخضع لضريبة القيمة المضافة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.