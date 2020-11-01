شكرا لمتابعة خبر عن قنصلية المملكة في هيوستن تنوه ببدء العمل بالتوقيت الشتوي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - واشنطن (صدى): أعلنت قنصلية المملكة في هيوستن بدء التوقيت الشتوي لهذا العام اعتباراً من اليوم الأحد. أعلنت قنصلية المملكة في هيوستن بدء التوقيت الشتوي لهذا العام اعتباراً من اليوم الأحد. ونبهت بأنه سيتم تأخير ساعة كاملة عن التوقيت الصيفي الحالي، منوهة على المواطنين بضرورة معرفة ذلك. يذكر أن التوقيت الشتوي يستهدف زيادة ساعة للتوقيت الرسمي من أجل تبكير أوقات العمل والفعاليات العامة الأخرى.

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