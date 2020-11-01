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شكرا لمتابعة خبر عن «المسند»: الحالة المطرية الأولى هذا الموسم تبدأ اليوم ضعيفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن الحالة المطرية الأولى 2020 في هذا الموسم قد تبدأ اليوم الأحد، ضعيفة على أجزاء محدودة من مناطق تبوك وشمالي الجوف والحدود الشمالية.
وقال الدكتور عبدالله المسند، أن ذلك إضافة إلى أمطار متوقعة على مرتفعات السروات في أجزاء من مناطق عسير، الباحة،
وربما جازان.
وأكد "المسند" أنه وفق الاستقراء المناخي فإن شهر نوفمبر يعد الأكثر أمطاراً في الغربية، بينما في الوسطى يكون نوفمبر الثالث بعد أبريل ومارس، لافتًا إلى استمرار زيادة ساعات الليل بمعدل دقيقة و15 ثانية يومياً.
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