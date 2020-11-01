شكرا لمتابعة خبر عن توقعات الأمطار خلال الـ 36 ساعة القادمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، عن توقعاته للأمطار خلال الساعات القادمة.

وقال الحصيني، إنه من المتوقع خلال الـ 36 ساعة القادمة هطول الأمطار من خفيفة لغزيرة مصحوبة بحبات البرد على عدة مناطق.

وشملت توقعات الحصيني مناطق: تبوك، الجوف، الشمالية، الباحة، عسير، جازان، وجنوب مكة المكرمة.