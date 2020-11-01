شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ "السبر" يوضح الصفة الشرعية للصلاة على النبي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح أستاذ الفقه المقارن الدكتور سعد السبر، الصفة الشرعية للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

وذكر الشيخ خلال برنامج " يستفتونك " : إن البخاري ومسلم قالوا إن النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خَرَجَ عَلَيْنَا، فَقُلْنَا: يا رَسولَ اللَّهِ، قدْ عَلِمْنَا كيفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ، فَكيفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قالَ: فَقُولوا: اللَّهُمَّ صَلِّ علَى مُحَمَّدٍ، وعلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كما صَلَّيْتَ علَى آلِ إبْرَاهِيمَ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ علَى مُحَمَّدٍ، وعلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كما بَارَكْتَ علَى آلِ إبْرَاهِيمَ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

وأشار إلى ان لا بأس بالصلاة على النبي بأي صغية، ولكن هذه الصيغة هي التي وردت في الحديث.

وأكد الشيخ على فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال تعالى: "إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا".