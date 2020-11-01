︎ :
.
أهدى الطالب السعودي يوسف هيثم الذي فاز بالمركز الأول على مستوى العالم في مجال الحساب الذهني بالرياضيات، تحقيقه الجائزة إلى وطنه.
وحقق الطالب يوسف البالغ من العمر 8 سنوات المركز الأول خلال المسابقة التي أقيمت في ماليزيا افتراضياً، بهدف تنمية المهارات الذهنية للأطفال.
وأوضح الطالب يوسف هيثم في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أنه نجح في حل 120 مسألة رياضية خلال ساعة واحدة فقط.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر طالب بعمر 8 سنوات يُحقق المركز الأول عالمياً بالحساب الذهني للرياضيات.. وهذا تعليقه (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.