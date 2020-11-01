انخفضت أعداد المدخنين وانتشرت رياضة المشي.. “الربيعة”: وعي المجتمع ساهم في مكافحة “كورونا”

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كشف وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، دور التوعية في مكافحة فيروس كورونا المستجد بالمملكة.

وأوضح، خلال لقائه عن بُعد في حفل جائزة وعي على قناة MBC، أن التوعية ساهمت بشكل كبير في مكافحة الفيروس، سواء على مستوى التعريف بأهمية الكمامة وتغطية الأنف والفم أو تعزيز النظافة الشخصية، بالإضافة إلى حرص أفراد المجتمع على التباعد وعدم المصافحة.

وأشار إلى أن ثقافة الوعي شهدت تطورًا ملحوظًا في المجتمع السعودي، مؤكدًا أنه يمكن لمس ذلك من خلال انتشار ثقافة المشي، والتي زادت بنسبة 35%، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات ممارسة الأنشطة الرياضية بشكل عام، والانخفاض الملحوظ في نسبة المدخنين.

وأكد أن كافة هذه العوامل من شأنها تحسين المستوى الصحي في المملكة وارتفاع متوسط الأعمار في المملكة خلال السنوات المقبلة.

Source akhbaar24.argaam

