مشكلات وعيوب كثيرة في هاتف آيفون 12 الجديد

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قد يكون لدى أبل آيفون 12 الذي تم إطلاقه حديثًا عيب تصميمي خطير، حيث أشار تقرير جديد للشركة المصنعة أن الهاتف قد يكون له حواف حادة بشكل خطير قد تسبب إصابات لمستخدميها.

وتم إطلاق سلسلة آيفون 12 مؤخرًا ووصلت مع بعض التغييرات في التصميم على تشكيلة آيفون 11، ويشبه الهاتف الجديد تصميمه كالصندوق بشكل أكبر، وهذا التصميم شوهد في آيفون 5 وآيفون 4.

علاوة على ذلك، يتميز آيفون 12 ميني، وآيفون 12 أيضًا بإطار من الألومنيوم، على عكس الفولاذ المقاوم للصدأ.

إصابات بسبب آيفون 12:

وفقًا لتقرير موقع ماي درايفرز، نشر المشترون الأوائل للهاتف الجديد إلى منصات وسائل التواصل الاجتماعي مثل ويبو وغيرها لمشاركة صور إصاباتهم الناجمة عن الهاتف.

ووفقًا لهؤلاء المستخدمين..، فإن حواف الجهاز حادة وصلبة حقًّا، ويمكن أن تصيب يدي المستخدمين للهاتف، فيما ادعى عدد قليل من المستخدمين أن هذه الهواتف يصعب الإمساك بهت بسبب جوانبها المسطحة.

وبحسب ما ورد ، اشتكى المستخدمون أيضًا من أن الاحتفاظ بجهاز آيفون 12 بإحكام؛ نظرًا لأنه منتج جديد، يؤدي إلى مزيد من الإصابات مثل الجروح والعلامات الواضحة التي تُترك وراءه في قبضة اليد.

Source almowaten

