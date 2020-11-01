“الحج والعمرة”: مدة الإقامة في المملكة للقادمين للعمرة من الخارج 10 أيام فقط

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أكدت وزارة الحج والعمرة أن الأجانب القادمين من خارج المملكة لأداء مناسك العمرة مدة إقامتهم داخل المملكة 10 أيام فقط.

وبينت أن الفترة التي أتيحت للحجز منذ تشغيل تطبيق “اعتمرنا”هي إلى نهاية ديسمبر المقبل فقط.

يُذكر أن المرحلة الثالثة للعمرة تبدأ اليوم (الأحد)، وتتضمن استقبال 20 ألف معتمر و60 ألف مصلٍّ من داخل وخارج المملكة.

Source akhbaar24.argaam

