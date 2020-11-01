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يعد فقدان الحاسوب المحمول الخاص بك أو سرقته أمرًا مكلفًا، بالإضافة إلى أنه يشكل تهديدًا أمنيًا لبياناتك في الوقت نفسه، لذا في حالة فقد حاسوبك المحمول فإن هناك عددًا من الخطوات التي يمكنك اتخاذها لتقليل الأضرار المحتملة، وأيضًا تنفيذ بعض التدابير الوقائية لتقليل المخاطر الأمنية.

إليك 5 خطوات يجب عليك اتخاذها في حالة فقدان الحاسوب المحمول أو سرقته:

1- تغيير كلمات المرور الخاصة بحساباتك كلها:

هذه هي الخطوة الأولى التي يوصي بها معظم خبراء الأمن، لذا إذا فقدت الحاسوب المحمول الخاص بك، فإن أول شيء يجب عليك فعله هو تغيير جميع كلمات المرور الخاصة بحساباتك، وابدأ بكلمة مرور بريدك الإلكتروني، واجعلها طويلة وقوية وفريدة من نوعها، حيث يعتبر البريد الإلكتروني الخاص بك هو مفتاح حساباتك الأخرى، ويمكن للسارق استخدامه لإعادة تعيين معلومات تسجيل الدخول للحسابات الأخرى.

بمجرد أن يصبح حساب بريدك الإلكتروني آمنًا، ابدأ بتغيير كلمات المرور لحساباتك الأخرى، مثل: مواقع التواصل الاجتماعي وكلمات مرور الحسابات البنكية، حيث يُعد تغيير كلمات المرور أمرًا مهمًا، ولكن الأهم من ذلك هو استخدام كلمة مرور قوية فريدة لكل حساب.

2- مسح بيانات الملء التلقائي في متصفحات الويب:

إذا قمت بتفعيل ميزة الملء التلقائي في متصفحات الويب لديك، فكل ما يحتاجه اللص للوصول إلى حساباتك هو فتح هذا المتصفح، لذلك قم بتسجيل الدخول إلى المتصفح الذي تستخدمه في حاسوبك من جهاز آخر وانتقل إلى الإعدادات، وقم بإيقاف تشغيل خيارات تسجيل الدخول التلقائي واحذف كلمات المرور المحفوظة.

كما يجب عليك مسح بيانات التصفح الخاصة بك؛ لإزالة عمليات تسجيل الدخول المحفوظة من أي أجهزة تتزامن مع حساب جوجل الخاص بك،وتسجيل الخروج من متصفح جوجل كروم أو فايرفوكس وسفاري عن بُعد، وإزالة جميع معلومات الدفع المحفوظة من حساباتك في مواقع التجارة الإلكترونية، مثل: أمازون.

3- تتبع موقع الحاسوب المحمول جغرافيًا:

تعمل هذه النصيحة بشكل عام فقط إذا كان الحاسوب المحمول الخاص بك متصلًا بالإنترنت، حيث يمكنك استخدام ميزات (العثور على) Find My في حاسوب ماك لرؤية الأجهزة المتصلة على الخريطة، واتخاذ العديد من الإجراءات لتأمينها، من ضمنها تحديدها على أنها مفقودة مما يؤدي إلى قفلها وتعطيل خدمة (Apple Pay)، وتفعيل مسح البيانات عن بُعد.

مستخدمو نظام التشغيل ويندوز، يمكنهم اتباع الإرشادات الواردة في صفحة الدعم عبر هذا الرابط، كما يمكنك استخدام برامج تابعة لجهات خارجية، مثل: Prey الذي يمنحك خيارات للتحكم عن بُعد، وتحتوي العديد من برامج مكافحة الفيروسات أيضًا على ميزات تتبع الحاسوب المحمول.

4- إخبار مسؤولي الشركة بفقدان الحاسوب:

إذا فقدت الحاسوب المحمول وكان خاصًا بالعمل، فيجب عليك إخطار مديرك المباشر على الفور، ففي بعض الأحيان قد يكون لدى شركتك بروتوكولات محددة يجب اتباعها، أو خيارات إضافية لتتبع الجهاز أو مسحه، أو برنامج مثبت يمكنه استرداد بياناتك.

5- خطوات إضافية للوقاية:

لا يمكنك التنبؤ إذا كان الحاسوب المحمول الخاص بك سيُفقد أو يُسرق، ولكن يمكنك اتخاذ خطوات وقائية لحمايته إذا حدث ذلك، مثل:

كتابة الرقم التسلسلي للحاسوب حتى يكون في متناول يدك في حالة المطالبة بذلك.

تأمين الحاسوب المحمول الخاص بك بكلمة مرور، وإذا كان حاسوبك يدعم ميزة المصادقة البيومترية مثل: بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه فقم بتفعيلها.

قم بتفعيل ميزة إغلاق الحاسوب بعد عدد معين من محاولات تسجيل الدخول الفاشلة.

استخدم تطبيقًا لإدارة كلمات المرور بدلاً من ميزة الملء التلقائي في الحاسوب والمتصفح لإنشاء كلمات مرور قوية وفريدة من نوعها.

قم بإعداد نسخة احتياطية تلقائية من بيانات الحاسوب في حال احتجت إلى مسحه عن بُعد.

استخدم ميزة (نظام تشفير الملفات) EFS التي تتيح لك تشفير أي نوع من الملفات، بالإضافة إلى مجلدات كاملة في نظام ويندوز 10 لتأمين البيانات المهمة، أو أداة (Bitlocker) لتشفير القرص الصلب نفسه.

Source aitnews

