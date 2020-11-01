بالصور.. تجاوبًا مع «عاجل».. مبادرة أرامكو تقدم الدعم لسيدة البن الأولى بالمملكة

تفاعلًا مع ما نشرته «عاجل» تجاوبت جمعية البر بالداير بمنطقة جازان بتقديم دعم لسيدة البن الأولى في المملكة جميلة المالكي وذلك بتوفير خزانات مياه لمزرعتها، وشبكات ري حديثة، بالتعاون ضمن مبادرة أرامكو السعودية لزراعة وإنتاج البُن الخولاني في جبال الداير بني مالك إسهامًا منها في تخفيف معاناتها مع صعوبة تقديم المياه والري لأشجار مزرعتها بجبال العزة بني مالك.

وقام المدير التنفيذي للجمعية الخيرية بالداير بني مالك والمشرف من قبل الجمعية على مبادرة أرامكو السعودية لزراعة وإنتاج الُبن بالمحافظة محمد جابر المالكي، بزيارة مساء السبت لمزارع السيدة/ جميلة المالكي والاطلاع على كل الاحتياجات الضرورية للمزرعة، وتقديم كل التسهيلات المتاحة من قبل الجمعية بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية.

وأشاد بالجهود التي تبذلها هذه المُزارعة داخل مزرعتها كونها أول سيدة سعودية تمتلك مزرعة لأشجار البُن الخولاني على مستوى المملكة، وتمثل العنصر النسائي والذي له دور محوري في بناء هذا الوطن الغالي.

وشاهد المالكي الصعوبة التي تواجهها هذه السيدة في مسألة الري ونقل المياه مسافات بعيدة للوصول به إلى مزرعتها؛ حيث تمت الموافقة من قبل المشرف على المبادرة من قبل أرامكو على توفير شبكات ري حديثة، وخزان مياه بصفة عاجلة ليُسهم بالتخفيف من الصعوبات التي تعانيها لسنوات طويلة.