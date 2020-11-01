السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة وخارجها

بعد انطلاق المرحلة الثالثة من العودة التدريجية..

انطلقت اليوم الأحد المرحلة الثالثة من العودة التدريجية للعمرة والتي تتضمن السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها. كما تتضمن المرحلة الثالثة: السماح لـ 20 ألف معتمر/ اليوم و60 ألف مصلٍ/ اليوم من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام.

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