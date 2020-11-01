بعد إغلاق طريق الأمير نايف بالدمام.. «المرور» يوضح الطرق البديلة

أوضحت إدارة مرور المنطقة الشرقية أنه بالتنسيق مع فرع وزارة النقل في المنطقة سيتم استكمال مشروع جسر طريق الأمير نايف مع طريق الرياض - الدمام، اعتبارًا من اليوم السبت.

وأضاف المرور، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه سيتم إغلاق الجزء الجنوبي من الطريق ابتداء من اليوم السبت، وسوف يتم اغلاق الجزء الشمالي اعتبارا من يوم السبت 28/3/1442هـ.

ونشر المرور خريطتين لتوضيح الطرق البديلة التي يمكن لسالكي الطريق استخدامها.

وكان فرع وزارة النقل في الشرقية أعلن في وقت سابق اليوم، عن إغلاق جزئي لطريق الأمير نايف بن عبد العزيز عند تقاطعه مع طريق الرياض الدمام لاستكمال أعمال تنفيذ الجسر على مرحلتين.

وقالت وزارة النقل، إنه بالتعاون مع مرور الشرقية سيتم الإغلاق الجزئي لطريق الأمير نايف بن عبد العزيز عند تقاطعه مع طريق الرياض الدمام بالجهتين الشمالية والجنوبية، وذلك لاستكمال أعمال تنفيذ الجسر بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٣١ للمرحلة الأولى.

وأوضحت، أنه سيتم الإغلاق الكلي لجسر الأمير نايف مع تقاطعه مع طريق علي أبن أبي طالب، وذلك لاستكمال أعمال تنفيذ جسر الأمير نايف بن عبدالعزيز والمتقاطع مع طريق الرياض الدمام بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٤.

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