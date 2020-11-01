الجيش اليمني يُكبد الحوثيين هزيمة قاسية في معارك عنيفة بالبيضاء

الجيش اليمني يكبدالحوثيين هزيمة قاسية في معارك عنيفة بالبيضاء

الأحد 1 نوفمبر 2020

شهدت مديرية الصومعة بمحافظة البيضاء، أمس السبت، مواجهات عسكرية بين مليشيا الحوثي والجيش الوطني مسنودا بالمقاومة بمديرية الصومعة محافظة البيضاء.



وقال مصدر عسكري إن معارك عنيفة دارت بين مليشيا الحوثي والجيش الوطني مسنودا بالمقاومة في جبهة الحازمية بمديرية الصومعة.

وأكدت المصادر أن المعارك أسفرت عن مصرع 3 من عناصر المليشيا وجرح عدد آخرين، مشيرا الى ان المعارك ما تزال مستمرة حتى اللحظة.

وشهدت جبهة البيضاء خلال الايام الماضية هدوءا في المواجهات بعد أن كانت قد اشتعلت، في الاشهر الماضية، بشكل عنيف في عدة مديريات من المحافظة.