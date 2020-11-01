تمرد واحتجاز رهائن في 6 سجون بالأرجنتين رفضا لحظر كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأ السجناء في 6 سجون على الأقل بالأرجنتين، السبت، احتجاجات ضد حظر الزوار جراء كورونا تطورت لعنف واحتجاز رهائن.
وقالت قناة "تي إن" التليفزيونية المحلية، إن "سجناء في منشأة عقابية بسان مارتن بالقرب من العاصمة بوينس آيرس احتجزوا 8 ضباط كرهائن".
وأضافت أنه "في مركز اعتقال لوماس دي زامورا، احتجز السجناء أيضا 5 حراس كرهائن".
وأوضحت أنه تم إطلاق سراح جميع الرهائن في وقت لاحق بعد التوصل إلى اتفاق مع إدارة السجن.
واضطرت إدارة السجون للسماح للأقارب بزيارة ذويهم في السجن، اعتبارا من 14 نوفمبر/تشرين الثاني، شرط مراعاة لوائح النظافة الصارمة.
يذكر أن الزيارات معلقة في السجون منذ منتصف مارس/ أذار الماضي لمنع انتشار فيروس كورونا في السجون.
وبلغ عدد الوفيات في الأرجنتين منذ تفشي فيروس كورونا المستجد 30443 حالة فيما بلغت الإصابات 1143800 حالة.
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