شكرا لمتابعة خبر عن مطربة محجبة تحيي حفل زفاف يثير الجدل بجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أحيت مطربة شعبية حفل زفاف في جدة وسط حضور كبير.

وأثار الزفاف حالة من الجدل حيث كان الحضور في القاعة رجالًا ونساءً على غير العادة.

ولفت النظر أيضا عدم تقيد أسرتي العروسين بالاجراءات الاحترازية، مناشدين الجهات المختصة باتخاذ اللازم ضد القائمين على الزفاف.