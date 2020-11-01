شكرا لمتابعة خبر عن تحذير من حساب ينتحل شخصية الأميرة نوف بنت بندر آل سعود للنصب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعاد حساب تاريخ آل سعود الرسمي، التحذير من انتحال شخصية الأميرة نوف بنت بندر آل سعود، بغرض النصب. أعاد حساب تاريخ آل سعود الرسمي، التحذير من انتحال شخصية الأميرة نوف بنت بندر آل سعود، بغرض النصب. وأدعى الحساب المزيف تقديم معونات لدعم العائلات المحتاجة، ولفتح المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وشدد تاريخ آل سعود على الحذر من ذلك الحساب بقوله: " يجب الحذر منه وعدم التحويل له أي مبالغ مالية أو إعطائه أي معلومات شخصية ".

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