غارات جوية تدمر تجمعات وآليات حوثية في حرض

الأحد 1 نوفمبر 2020

دمرت مقاتلات التحالف العربي، السبت، تجمعات وآليات لمليشيا الحوثي الانقلابية شمالي محافظة حجة، شمالي غرب اليمن.



وأكدت مصادر ميدانية ان مقاتلات التحالف العربي استهدفت بعدة غارات جوية مواقع وتجمعات وآليات حوثية في مديرية حرض الحدودية.

وبحسب المصادر فإن الغارات الجوية أدت إلى تدمير عربات وأطقم حوثية، علاوة على مصرع العشرات من عناصر المليشيا كانت على متن الآليات.

وتواصل مقاتلات التحالف العربي في تنفيذ ضرباتها الجوية مستهدفةً العديد من مواقع وتجمعات المليشيا الحوثية في مديريات مختلفة من المحافظة الحدودية مع المملكة العربية السعودية.