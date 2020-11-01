السعودية اليوم / الجزائر: بدء عمليات التصويت في استفتاء الدستور الجزائري الجديد



الجزائر ١٤ ربيع الاول ١٤٤٢ هجري الموافق ٣١ اكتوبر ٢٠٢٠ م واس

بدأ الناخبون الجزائريون اليوم التصويت على مستوى مكاتب الاقتراع المتنقلة في المناطق النائية بمحافظات الجنوب الجزائري وذلك طبقا لقانون الانتخابات القاضي بتقديم التصويت فيها قانونيا بـ 24 ساعة من الاستشارة الشعبية حول مشروع تعديل الدستور.

وقالت السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات في بيان أن عملية الاستفتاء تجري في ظروف عادية وفي ظل احترام للبروتوكول الصحي المعد لهذا الحدث.

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03:16ت م

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