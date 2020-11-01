

واشنطن 14 ربيع الأول 1422 هـ الموافق 31 أكتوبر 2020 م واس

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم، بدعم التكسير الهيدروليكي وتقنيات الطاقة الأخرى لحماية الوظائف والفرص الاقتصادية والأمن الوطني الأمريكي.

وأوضح البيان الصادر عن البيت الأبيض اليوم، أن توجيه الرئيس ترامب جاء بسبب الدعوات العامة لحظر هذه التقنيات أو تقييدها، مشيراً إلى أن الرئيس وجه إدارته لتقييم الآثار المحتملة لمثل هذا الحظر أو القيود على المواطنين الأمريكيين.

وأفاد البيان أن الإدارة ستقوم بتقييم العواقب المحتملة لحظر التكسير الهيدروليكي - مثل فقدان الوظائف - على الأمريكيين الذين يستفيدون بشكل مباشر أو غير مباشر من صناعة الطاقة والصناعات الأخرى، بما في ذلك التعدين من أجل الرمال والمعادن الأخرى.

// انتهى //

02:20ت م

0130





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الرئيس الأمريكي يوجه بدراسة آثار تقنيات الطاقة على الوظائف الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.