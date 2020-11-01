السعودية اليوم / التوغو تسجل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا



لومي 14 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 31 أكتوبر 2020 م واس

سجلت التوغو خلال الـ 48 ساعة الماضية 74 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة التوغولية اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 2312 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 55 حالة.

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02:05ت م

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لومي 14 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 31 أكتوبر 2020 م واسسجلت التوغو خلال الـ 48 ساعة الماضية 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة.وأوضحت وزارة الصحة التوغولية اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 2312 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 55 حالة.// انتهى //02:05ت م0129

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