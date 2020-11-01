

لندن 14 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 31 أكتوبر 2020 م واس

أعلنت بريطانيا اليوم فرض إغلاق عام في البلاد لمدة أربعة أسابيع ابتداءً من الخميس القادم وحتى 2 ديسمبر المقبل للحد من انتشار

وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون في مؤتمر صحفي متلفز: "بدون الإجراءات والتدابير الجديدة، يمكننا أن نرى عدد الوفيات في هذا البلد يصل إلى عدة آلاف في اليوم"، آملاً في التوصل إلى لقاح العام المقبل.

// انتهى //

01:10ت م

0125



لندن 14 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 31 أكتوبر 2020 م واسأعلنت بريطانيا اليوم فرض إغلاق عام في البلاد لمدة أربعة أسابيع ابتداءً من الخميس القادم وحتى 2 ديسمبر المقبل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون في مؤتمر صحفي متلفز: "بدون الإجراءات والتدابير الجديدة، يمكننا أن نرى عدد الوفيات في هذا البلد يصل إلى عدة آلاف في اليوم"، آملاً في التوصل إلى لقاح العام المقبل.// انتهى //01:10ت م0125

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بريطانيا تعلن إغلاق السعودية اليوم لمدة أربعة أسابيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.