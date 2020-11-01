مليشيا الحوثي تعترف بمصرع 22 قياديًا ينتحلون رتبًا رفيعة

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مليشيا الحوثي تعترف بمصرع 22 قياديا ينتحلون رتبا رفيعة
الأحد 1 نوفمبر 2020
أعترفت مليشيات الانقلاب الحوثية، بمصرع عدد من قياداتها الميدانية، في مواجهات مف قوات الجيش الوطني، في عدد من الجبهات المشتعلة.
وشيعت مليشيا الحوثي جثامين 22 قياديا ميدانيا في العاصمة صنعاء، ثم نقلت كل صريع لدفنه في مسقط رأسه، بحسب وكالة" سبأ" الخاضعة لسيطرة الانقلابيين.
واوضحت أن من بين القتلى قياديا برتبة عميد، فيما 3 قتلى برتبة عقيد، و3 برتبة رائد، و2 برتبة نقيب، والبقية البالغ عددهم 13 قتيلاً يحملون رتب مساعد.
ولم تكشف مليشيا الحوثي عن الجبهات التي سقطوا فيها، فيما ترجح مصادر سقوطهم في مواجهات بمأرب والجوف والساحل الغربي، بالإضافة إلى سقوط بعضهم بغارات جوية لمقاتلات التحالف العربي.
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