فيديو مثير للجدل لشاب يقود دراجة برفقة فتاة شقراء مسلحة بالسعودية

الأحد 1 نوفمبر 2020

أثار شاب كان يقود دراجة نارية برفقة فتاة شقراء مسلحة، وكلاهما سعوديان، غضباً بين المدونين السعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي، الذين لم يعتادوا على المشهد المشابه لأفلام المطاردات وقتال العصابات الأمريكية الشهيرة.



وكان الشاب والفتاة، وهما في العقد الثاني والثالث من العمر، يتجولان على الدراجة النارية داخل مدينة الطائف في غرب البلاد، بينما تحمل الفتاة مسدساً في يدها، عندما وثق أحد العابرين للطريق المزدحم بالسيارات، ذلك المشهد.

وتم تداول الفيديو على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط انتقادات للشاب والفتاة المرافقة له، لخرقهما عادات وتقاليد البلد الخليجي المحافظة، وسط دعوات للقبض عليهما ومحاسبتهما.

وفي وقتٍ لاحق من مساء السبت، أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، التي تتبع لها محافظة الطائف، القبض على الشاب والفتاة، وقد جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة وفق نظام الإجراءات الجزائية.