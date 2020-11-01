شكرا لقرائتكم خبر عن أول أيام عزل «معتمري الخارج» استعدادا لـ«المناسك» والان نبدء بالتفاصيل

يبدأ اليوم الأحد توافد المعتمرين من خارج المملكة، مع انطلاق ثالث مراحل العودة التدريجية، التي ترفع الطاقة التشغيلية الاحترازية بنسبة 100 %، لتصل في الحرم المكي إلى 20 ألف معتمر في اليوم، و60 ألف مصل و19.500 زائر، مع تسخير الطاقات البشرية والإمكانات التقنية التي وفرتها القيادة الرشيدة لخلق بيئة تعبدية صحية وآمنة لقاصدي الحرمين الشريفين.

ويشهد مطار الملك عبدالعزيز الدولي، مساء اليوم الأحد، وصول أول رحلة خارجية، يتم نقل أفرادها، وفق اشتراطات احترازية إلى الفنادق المخصصة لسكنهم في مكة المكرمة وعزلهم بشكل تام لمدة 3 أيام وبعدها يبدأون في أداء المناسك.

خطط تنظيمية

من جهتها أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جاهزية خدماتها الميدانية والإدارية بالمسجد الحرام لاستقبال المعتمرين القادمين من خارج المملكة، مشيرة إلى أن الطاقة التشغيلية الاحترازية خلال المرحلة الثالثة للعمرة تستوعب 20 ألف معتمر، و60 ألف مصل، و19.500 زائر على مدار اليوم، يتم تنظيمهم وتوزيعهم داخل المسجد الحرام وفق ما تقتضيه الخطط التنظيمية والصحية التي أعدتها الرئاسة والجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.

تعقيم المسجد الحرام

وتتنوع الخدمات التي تستعد الإدارات الخدمية والإدارية في المسجد الحرام لتكثيفها بين تعقيم المسجد الحرام وأروقته وساحاته على مدار الساعة عبر 33 فرقة تستخدم أكثر من 2500 لتر من المعقمات الصديقة للبيئة، كما وزعت 300 جهاز تعقيم يد آلي «بدون لمس» لضمان بيئة صحية وآمنة تراعي المتطلبات الصحية لمكافحة العدوى.

كذلك يعمل حوالي 800 عامل على متابعة وتوزيع الحقائب الأسطوانية المحملة بعبوات مياه زمزم ذات الاستخدام الواحد على المداخل والساحات والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وفق التعليمات الصحية الموصى بها، كما تم رفع أعداد عبوات زمزم إلى حوالى 45000 عبوة لمواكبة زيادة أعداد القاصدين خلال المرحلة الثالثة.

معقمات صديقة للبيئة

كما تستعد الرئاسة لاستقبال قاصدي المسجد الحرام من المعتمرين والمصلين بـ 600 عربة كهربائية، و5 آلاف عربة يدوية عبر 7 مواقع ونقاط لتوزيع وانطلاق العربات، أربعة منها داخل المسجد الحرام، وثلاثة مواقع خارجه يتم تعقيمها بشكل فوري قبل وبعد الاستخدام عبر معقمات صديقة للبيئة وآمنة.

وكانت وزارة الحج والعمرة كشفت أن مدة العمرة للقادمين من الخارج ستكون 10 أيام، منها 3 أيام للعزل التام بالفنادق و7 أيام لأداء المناسك والتنقلات حسب رغبة المعتمر.

التعاون الإسلامي

وفي سياق متصل دعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بمناسبة الإعلان عن وصول أولى رحلات المعتمرين القادمين من الخارج إلى جدة اليوم الأحد المعتمرين إلى الحفاظ على أنفسهم وأسرهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة من الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية.

وقال الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين: إن منظمة التعاون الإسلامي، وباعتبارها الصوت الجامع للعالم الإسلامي، تبارك للمسلمين حول العالم عودة العمرة والزيارة بعد تعليقهما مؤقتا كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وتدعوهم إلى الحفاظ على سلامتهم باتباع كامل التعليمات والإرشادات الصحية. وأشاد الأمين العام بمنظومة العمل التي أعلنت عن جاهزيتها وزارة الحج والعمرة لاستقبال المعتمرين والحفاظ على صحة الإنسان.

وأضاف إن منظمة التعاون الإسلامي تثمن كافة التدابير الوقائية والبروتوكولات المتخذة من الجهات الرسمية حفاظا على صحة وسلامة ضيوف الرحمن، وذلك بتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله.