شكرا لقرائتكم خبر عن مملكة الإنسانية.. إغاثة المحتاجين في شتى أرجاء المعمورة والان نبدء بالتفاصيل

انطلاقًا من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف التي توجب إغاثة الملهوف ومساعدة المحتاج، والمحافظة على حياة الإنسان وكرامته وصحته وامتدادًا للدور الإنساني للمملكة العربية السعودية ، ورسالتها العالمية في هذا المجال، يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مد يد العون للشعوب في شتى أرجاء المعمورة دون تمييز لعرق أو دين أو جنس، عبر المشروعات الصحية والاجتماعية والطبية، وتوزيع المساعدات الغذائية والإيوائية، بالتزامن مع بناء شبكة قوية من الداعمين والمتبرعين وتطوير الشراكات مع المنظمات الرائدة في العمل الإنساني لإدارة وتنسيق العمل الإغاثي على المستوى الدولي، بما يضمن تقديم الدعم للفئات المتضررة من خلال فريق من الموظفين المتميزين بالأداء العالي والمهنية والخبرة.

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