شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 ريال غرامة إشغال الأراضي الفضاء بمواد البناء والان نبدء بالتفاصيل

حذرت بلدية الخبر، مقاولي البناء، من استخدام الشوارع والأراضي الفضاء، بوضع مواد البناء فيها، وكذلك عدم الالتزام باشتراطات البناء ووسائل السلامة، مؤكدة تنفيذ جولاتها الرقابية وفرض الغرامات على المخالفين.

تنظيف الموقع

وأكد رئيس بلدية الخبر م. سلطان الزايدي، أن البلدية ترصد المخالفات من خلال الجولات الرقابية التي يتجاوز عددها 100 جولة رقابية يوميا في أحياء شمال وجنوب الخبر، مؤكدا أنه يتم فرض غرامات مالية تبدأ من 1000 ريال، إضافة إلى إلزام المقاول بتنظيف الموقع ورفع كافة المواد، ووضع مواد البناء داخل المنشأة والمبنى الذي يتم إنشاؤه.

جولات يومية

وأوضح أن البلدية تركز جولاتها الرقابية في أحياء العزيزية جنوبا، وحي الصدفة شمالا، خاصة أن المخالفات تكثر في تلك الأحياء، نظرا لانتشار حركة البناء فيها، ويتم رصد نحو 20 مخالفة يوميا.

عدم التجاوب

وأبدى عدد من المواطنين رضاهم عن القرار، وقال المواطن «عبدالحميد منصور»: «قرار طيب، وأتمنى زيارة المنطقة الشمالية من حي اليرموك بالخبر، لمعاينة حجم المخلفات التي يتركها المقاولون، وحقيقة فإن البلدية الفرعية لم تقصر، لكن هنالك عدم تجاوب من قبل المقاولين بهذه المنطقة، والتي تشهد حركة عمران وعدم مبالاة من بعض المقاولين».

لوحات إجبارية

ولفت م. باسل عبداللطيف إلى تسبب المخالفين في طمر الأراضي الفضاء بالأسفلت، والتسبب في تلوث الأحياء، وقتل النباتات الطبيعية، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة، ينتج عنها تشويه الأحياء.

واقترح أحد المواطنين وضع لوحة إجبارية، عند بناء بيت جديد، تحتوي رقم رخصة البناء، ورقم السجل التجاري، إضافة إلى رقم اتصال، حتى تتمكن البلدية من الاتصال في حال وجود مخالفة.

إيذاء الأهالي

وأشار المواطن فهد الغامدي، إلى وجود عدد من المقاولين يرمون بقايا مواد البناء في الأراضي المجاورة للمنازل، ما يتسبب في إيذاء الأهالي.

ضيق الطريق

وبين المواطن عبدالعزيز الفهد أن هناك من يضع مواد البناء أمام المنزل الذي لا يزال تحت الإنشاء، ما يتسبب في ضيق الطريق وتأذي السالكين.