شكرا لقرائتكم خبر عن ميدالية الاستحقاق لـ 25 مقيما تبرعوا بالدم 10 مرات والان نبدء بالتفاصيل

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود «يحفظه الله»، على منح 25 مقيمًا ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة، وذلك لقاء تبرع كل منهم بدمه «عشر مرات».

وفيما يلي أسماء المتبرعين: فواز الشميري، غالب اليمني، ميرزا أحمد، جريس ليوندا، فؤاد العزي، محمد أبو أحمد، أحمد المشهراوي، محمد الحمامي، حارثه النشيواتي، عبدالله باعقيل، خالد شبلاق، الشافعي عبدالهادي، إسماعيل البركاتي، بهاء الدين الحاتمي، المزمل الطيب، عبود الحبيب، أكرم أبو شاور، عبدالعزيز مجمل، حسين الحسين، أحمد عبيد، أنور إبراهيم، عدي الجيجكلي، عبدالمجيد العبد العزيز، هيثم دريدي، ومهند لبابيدي.