شكرا لقرائتكم خبر عن أمير تبوك ينقل تهنئة «القيادة» لطلاب جامعة الملك سلمان الدولية بشرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

نقل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، تهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للطلاب، بافتتاح جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ.

جاء ذلك خلال حضور سموه نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، لجامعة الملك سلمان الدولية، بمدينة شرم الشيخ، وعدد من المشروعات القومية أمس.

وفي بداية الحفل، رحب الرئيس السيسي بسمو أمير منطقة تبوك والوفد المرافق له، ثم تم عرض فيلم تسجيلي بعنوان «منارات سيناء الحديثة» استعرض بناء الجامعة التي تضم 16 كلية و56 برنامجا في 3 فروع ذكية بمدن الطور، ورأس سدر، وشرم الشيخ، لتلبية احتياجات سوق العمل الدولية والثورة الصناعية الرابعة.

واصطحب الرئيس المصري، ضيفه الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في جولة تفقدا خلالها الجامعة فرع شرم الشيخ واستمعا لشرح موجز من وزير التعليم العالي د. خالد عبدالغفار عما تتضمنه الجامعة من منشآت، واستعراض مجسم للجامعة والطراز المعماري الذي تتميز به والكليات والمرافق والخدمات التي تتضمنها، كما شملت الجولة تفقد أحد الفصول والقاعات الدراسية.

وهنأ الرئيس السيسي، الطلبة الدارسين بهذا الصرح الشامخ، واصطحب ضيفه سمو أمير منطقة تبوك، لافتتاح متحف شرم الشيخ الدولي، واستمعا لشرح موجز من وزير السياحة والآثار د. خالد العناني عن مقتنياته.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري د. خالد عبدالغفار، أن افتتاح جامعة الملك سلمان الدولية يعد مثالا للصداقة والأخوة والتعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، ويأتي في إطار البرنامج الكريم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- لتنمية شبه جزيرة سيناء.

وأوضح أن الجامعة إحدى الجامعات التي تم العمل على افتتاحها خلال السنوات القليلة الماضية ضمن مجموعة من 24 جامعة جديدة، منها الجامعات التكنولوجية، والأهلية، والخاصة والدولية، وأضاف إن جامعة الملك سلمان الدولية تتميز بالكليات والبرامج المتنوعة التي تتناسب مع احتياجات سوق العمل الإقليمي والمحلي بل والعالمي، من خلال تقديم 16 كلية و56 برنامجا وقدرة استيعابية تصل من 25 إلى 30 ألف طالب عند اكتمال المنظومة التعليمية.

وبين أن الجامعة تضم عددا من الكليات المهمة منها كلية السياحة والضيافة والألسن والفنون والتصميم وهندسة العمارة التي تضم برامج مختلفة مثل برامج الفنون المتحركة والجرافيك وتصميم الألعاب، وكلية السياحة والضيافة ملحق بها فندق تعليمي.

وجرى خلال الحفل، افتتاح عدد من المشروعات عبر «الفيديو كونفرس» منها متحف شرم الشيخ، ومتحف المركبات الملكية، ومطار البردويل الدولي، وطريق رأس النقب، ومحطة تحلية مياه الشرب بالعريش، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي بالطور، وعدد من التجمعات البدوية في إطار رؤية الدولة لتنمية سيناء.

حضر الحفل، الوفد المرافق لسمو أمير منطقة تبوك، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. عصام بن سعيد، ووزير التعليم د. حمد آل الشيخ، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان، ونائب الرئيس العضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية د. خالد الخضيري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية أسامة نقلي.