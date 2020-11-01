شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يسلم مركز «غسيل الكلى» لوزارة الصحة الصومالية والان نبدء بالتفاصيل

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، مبنى مركز الغسيل الكلوي بمستشفى بنادر بالعاصمة الصومالية مقديشو إلى وزارة الصحة ورعاية المجتمع بجمهورية الصومال الفيدرالية.

وسيُستخدم المركز بناء على طلب وزارة الصحة الصومالية كمقر مؤقت لفحص وعلاج مصابي فيروس كورونا، على أن يتم استكمال المشروع بعد الانتهاء من حجر وعلاج مصابي كورونا «كوفيد - 19» وذلك مساهمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين «يحفظهما الله» في التخفيف من معاناة الشعب الصومالي الشقيق جراء الجائحة.

وتمت مراسم تسليم مبنى مركز الغسيل الكلوي إلى وزارة الصحة الصومالية، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصومال الفيدرالية د. محمد خياط، ومدير فرع المركز في أفريقيا سعد السويد، وممثل وزارة الصحة ورعاية المجتمع بجمهورية الصومال الفيدرالية المستشار د. عبدالرزاق جلال الدين، ومدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولية بجمهورية الصومال الفيدرالية مصطفى دقال، ومدير مستشفى بنادر للأمومة والطفولة بمقديشو د. فرتون محمد، ومدير مركز غسيل الكلى د. محمد محمد، ومدير المشاريع بفرع مركز الملك سلمان في أفريقيا إبراهيم عبدالقادر، وعدد من المسؤولين بوزارة الصحة الصومالية.

وعقب التسليم، صرح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصومال الفيدرالية د. محمد عبدالغني خياط إلى وسائل الإعلام المحلية والدولية، بأن مبنى مركز غسيل الكلى سيستخدم كمقر مؤقت لفحص وعلاج مصابي فيروس كورونا، وحجر الحالات الصحية الحرجة، وذلك تلبية لطلب الحكومة الصومالية ومساهمة من المملكة العربية السعودية للأشقاء في الصومال، على أن يتم استكمال مشروع مركز غسيل الكلى بعد انتهاء جائحة كورونا.

وعبّر ممثل وزارة الصحة ورعاية المجتمع بجمهورية الصومال الفيدرالية المستشار د. عبدالرزاق جلال الدين عن شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين «يحفظهما الله»، وإلى شعب المملكة العربية السعودية الشقيقة التي لم تتأخر يومًا في مد يد العون والمساعدة للأشقاء في الصومال، كما قدم شكره لمركز الملك سلمان للإغاثة، منوهًا إلى العديد من المشاريع التي تقدمها المملكة من خلال المركز في جمهورية الصومال الفيدرالية.

وتنفذ المملكة، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، العديد من المشاريع الإغاثية والبرامج التنموية في جمهورية الصومال في شتى القطاعات التعليمية والصحية والمياه والإصحاح البيئي، دعمًا للأشقاء في الصومال.