شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة مسابقة «مدرستي الرقمية» بتعليم نجران والان نبدء بالتفاصيل

ناقش اللقاء الثاني لإدارة التعليم بمنطقة نجران بالتعاون مع مركز التميز بالإدارة، سير العمل في مسابقة «مدرستي الرقمية» بحضور عدد من منسوبات الإدارات النسائية ومكاتب التعليم وقائدات المدارس عبر القاعة الافتراضية.

وأكدت مساعد المدير العام للشؤون التعليمية، سراء الشهراني، على أهمية المسابقة والمشاركة فيها ونشر ثقافتها، فهي فرصة لكل مبدع وموهوب، وهي متاحة للجميع لإبراز النماذج المتميزة، وتعزيز أهمية التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد. وتناول اللقاء عرض الأهداف التفصيلية للمسابقة ومجالاتها والشروط والضوابط والمنتجات، والمرحلة التي تمر بها، واللجان المُشكلة على مستوى المدارس ومكاتب التعليم والإدارة وتفعيل مهام هذه اللجان.