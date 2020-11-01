خادم الحرمين وولي العهد يهنئان «تبون» باليوم الوطني للجزائر

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كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبدالمجيد تبون؛ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
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