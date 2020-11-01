شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين وولي العهد يهنئان «تبون» باليوم الوطني للجزائر والان نبدء بالتفاصيل

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبدالمجيد تبون؛ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبدالمجيد تبون؛ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.