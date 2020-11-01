شكرا لقرائتكم خبر عن عيادة تغذية افتراضية بمستشفى صامطة والان نبدء بالتفاصيل

دشن المستشفى العام بمحافظة صامطة، عيادة التغذية الافتراضية والبرنامج التوعوي للرضاعة الطبيعية.

وأوضح مدير المستشفى بالإنابة علي سهلي، أن العيادة الافتراضية تعد عيادة حقيقية، يقوم فيها أخصائي التغذية العلاجية في المستشفى بالإطلاع على ملف المريض والتواصل معه عبر برنامج الواتس على الرقم «0509616926» في منزله، دون الحاجة إلى الحضور للمستشفى. من جانبه، أكد رئيس قسم التغذيه العلاجية بالمستشفى، الأخصائي وحيد قاسم، أن العيادة الافتراضية تهدف إلى تعزيز التواصل مع المستفيدين من الخدمة، والوصول إليهم بشكل أسرع وتقديم الخدمات لهم بدون الحاجة لمراجعة المرفق الصحي، وخصوصاً خلال الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

وفي ختام البرنامج تم تكريم عدد من المشاركين بالبرنامج التوعوي من قسم التغدية بالمستشفى.