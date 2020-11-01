شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة بين «الأمر بالمعروف» وأمانة الطائف والان نبدء بالتفاصيل
وتهدف الشراكة إلى الاستفادة من الوسائل المتاحة لدى الأمانة، المتمثلة بالشاشات الإلكترونية واللوحات الثابتة في الشوارع العامة والطرق السريعة والأماكن التي يكثر ارتيادها من فئات المجتمع، وغيرها من الوسائل لنشر الرسائل التوعوية والوقائية المشتملة على عبارات توعوية عن فضل إقامة الصلاة وعِظَم قدرها والتحذير من التهاون في أدائها.
وأكد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري على أهمية تفعيل حملة «الصلاة نور» في جميع الوسائل المتاحة، وتفعيل الشراكات مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة، والاستفادة فيما هو متاح لتحقيق الأهداف المنشودة.
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