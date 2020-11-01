شكرا لقرائتكم خبر عن توعية بالكشف المبكر عن سرطان الثدي في تبوك والان نبدء بالتفاصيل

تواصل الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بمنطقة تبوك جهودها في مجال التوعية والتثقيف الصحي بالمنطقة، حيث نظمت أمس الأول بالتعاون مع جامعة تبوك ممثلة في كلية الطب، حملة توعوية ثانية عن سرطان الثدي تحت شعار «الرحلة آمنة.. افحصي الآن».

وصاحب الحملة عمليات إجراء الفحص الطبي عن سرطان الثدي لدى السيدات من خلال العيادة الطبية المتنقلة، وذلك بمركز بارك مول التجاري في تبوك، وبمشاركة كادر طبي متخصص باستخدام جهاز تصوير الثدي، حيث تم إجراء الفحص المبدئي لـ 43 سيدة. كما تضمن برنامج الحملة معرضاً توعوياً عن سرطان الثدي وأعراضه وأهمية الكشف المبكر في سرعة الشفاء منه بإذن الله.