شكرا لقرائتكم خبر عن طرق لمكافحة الحشرات بسبخة الفصل 3 والان نبدء بالتفاصيل

قال مدير إدارة الخدمات البيئية بالهيئة الملكية بالجبيل م. نايف الشهاب، إن الإدارة أنشأت حاجزا ترابيا في منطقة مصب المياه بسبخة الفصل ضمن جهود مكافحة الحشرات، ووفقا لمفهوم الإدارة المتكاملة، بهدف تقليل انتقال المياه إلى المناطق الأخرى من السبخة والعمل على تجفيف وردم المنطقة الشمالية منها وتقسيمها إلى أجزاء لسهولة الوصول إليها من قبل فرق المكافحة التي تعمل بشكل يومي.

وأكد م. الشهاب، أن جهود الفرق الميدانية أسفرت عن السيطرة على انتشار البعوض بشكل كبير، عبر استخدام طرق مكافحة مختلفة، منها المكافحة الحيوية باستخدام أنواع معينة من الأسماك التي تتغذى على يرقات البعوض في السبخة، واستخدام المكافحة البيولوجية والتي يتم استخدام البكتيريا فيها للحد من انتشار وتكاثر البعوض، إضافة إلى استخدام الطرق الميكانيكية مثل إزالة الطحالب التي تساعد في تكاثر الحشرات.

وأشار إلى أن الهيئة عمدت لتطوير طرق العمل مثل تمديد الأعمال في سبخة الفصل بزيادة ساعات العمل اليومية إلى ١٢ ساعة طوال أيام الاسبوع خلال مواسم انتشار البعوض والحشرات وتغيير واستبدال المبيدات الحشرية وأنواعها بشكل دوري لتفادي ظهور أطوار مقاومة لدى الحشرات تجاه المبيدات.

ولفت إلى أنه خلال موسم انتشار الحشرات يتم زيادة عدد أجهزة وسيارات مبيد الضباب الدخاني مما يسمح لفرق العمل بتغطية مساحات أكبر بشكل يومي، ما ساهم بزيادة عدد مرات الرش المكافحة في كل موقع وتقليل انتشار الحشرات والحد من تكاثرها، لافتا إلى التنسيق والتعاون بين مختلف الإدارات مثل إدارة الإنشاءات وإدارة الطرق وإدارة التشجير والري في الهيئة الملكية في تسهيل أعمال فرق المكافحة مثل إقامة حواجز وردم بعض المناطق، وإصلاح الطرق الداخلية الوعرة، وإزالة أجزاء من شجيرات العقربان التي تحيط بالموقع.