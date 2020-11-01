شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 7 آلاف م3 نفايات.. وتعقيم 1512 موقعا والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت أمانة المنطقة الشرقية 28 مخالفة، منها 18 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بـ«كوفيد19»، في الأسواق والمراكز التجارية، و10 مخالفات تكدس في الأسواق، جاء ذلك من خلال «1257» جولة رقابية قامت بها الأمانة، وجولتين مشتركتين مع الجهات ذات العلاقة.

وأشارت الأمانة إلى رفع 15.203 طن من النفايات، وإزالة 7656 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9404 أفراد من الكوادر البشرية بالنظافة. إضافة إلى غسل وتطهير وتعقيم 1512 موقعًا، بمشاركة 476 فردًا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، وذلك باستخدام 295.199 لترًا من كمية المعقمات والمطهرات.

وقال المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، إن الأمانة تتابع تطبيق كافة المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق للإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بشكل يومي، وذلك حسب خطة الأمانة وتفعيلها، وحصر ما يتم إنجازه.

ونوّه إلى أن الأمانة تستقبل البلاغات على المخالفات الصحية والبلدية ومخالفات عدم التقيّد بالإجراءات الوقائية والتدابير الصحية التي فرضتها وزارة الشؤون البلدية والقروية من خلال مركز 940 لسلامة الجميع.